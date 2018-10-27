Полякову «распилили» на концерте в Киеве (видео)

Украинская певица Оля Полякова во время своего концерта в Киеве решилась попробовать очень рискованный фокус.

В пятницу, 26 октября, состоялась премьера грандиозной программы Оли Поляковой "Королева ночи". Любимица публики исполнила самые известные хиты, в том числе "Люли-люли", "Шлепали шлепки" и, конечно же, "Королева ночи".

Как пишет Facenews, одним из самых ярких моментов шоу стал смертельный трюк, который смелая Полякова решила провернуть прямо на сцене Дворца Спорта. Известный украинский иллюзионист Андрей Чеканюк распилил звезду на глазах у 10 тысяч поклонников.

Благодаря ловкости Оли Поляковой, а также грандиозным навыкам иллюзиониста, смертельно опасный трюк удался. Зрители с замиранием сердца смотрели за каждым движением артистов и приветствовали бурными аплодисментами целую и невредимую певицу по завершению.

Читайте такжеУкраинская певица обнажилась в прямом эфире "Танцев со звездами" (видео)

Отметим, для реализации самого экстремального номера в карьере Поляковой в Европе создали специальную конструкцию, которая обошлась в 10 тыс. долларов.

«Когда я услышал одну из новых песен Поляковой, я понял, что она по своей драматургии идеальна для того, чтобы под нее… распилить артистку! Самой настоящей огромной электрической пилой распиливать ее будет один из лучших иллюзионистов Украины Андрей Чеканюк. Действие будет проходить на полупрозрачном столе, так что зритель сможет увидеть смертельный трюк воочию», – ранее комментировал задумку режиссер шоу "Королева ночи" Герман Ненов.