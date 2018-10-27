"Стиль Буратино": Ани Лорак обвинили в отсутствии вкуса

Также комментаторы отмечают, что певица выглядит "вытянутой" и "приплюснутой", и обвиняют её в использовании фотошопа.

Украинскую певицу Ани Лорак, активно гастролирующую по России, в очередной раз раскритиковали за неудачный наряд.

В своем Instagram Лорак опубликовала фото, на котором она позирует в деловом костюме из шорт и пиджака. Пользователи в соцсети массово отмечают, что в последнее время вкус певицы испортился и ей стоило бы поменять стилиста.

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"Не Ваш стиль, кто-то над Вами поиздевался, верните как было", "Отвратительно стала выглядеть.Талант талантом, но стилиста нужно поменять", "У вас стиль и вкус стал очень плохим", "Костюм ужасный", "Что попало", "Стиль Буратино", "Похожа на Майкла Джексона", - пишут в комментариях.

Также комментаторы отмечают, что певица выглядит "вытянутой" и "приплюснутой", и обвиняют её в использовании фотошопа. Кроме того, пользователи подозревают, что певица одела парик.

"Как парик на голове", "Ноги стали кривые", "Парик не сел до конца, там же рога. Потому и вытянутая голова", - отмечают комментаторы.

Многие обеспокоены тем, что Ани Лорак сильно похудела.

Как сообщал УНИАН, ранее Лорак обвинили в эксплуатации дочери ради рекламы.