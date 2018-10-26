Муж Ани Лорак сделал тату в честь дочери Софии (фото)

Снимок большой татуировки Мурат разместил на своей странице в соцсети.

Супруг Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу в своих Instagram-сторис поделился снимком, на котором запечатлел новую татуировку, сделанную в честь дочери Софии.

Кроме этого он добавил стикер со словами "I love you".

Как сообщал УНИАН, ранее Мурата Налчаджиоглу заметили в объятиях незнакомки в одном из клубов Киева.

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Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону ее бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь.

Позже Ани Лорак представила новую песню "Сон". Пользователи сети отметили, что новая песня явно посвящена мужу Ани Лорак – Мурату Налчаджиоглу и с помощью композиции Лорак раскрывает личную драму.