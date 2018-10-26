"Лицо, как шарик": фото Ани Лорак с российского шоу раскритиковали в Instagram

Ани Лорак в своем Instagram-аккаунте обнародовала новый снимок с российского телешоу «Голос».

Ани Лорак в своем Instagram-аккаунте обнародовала новый снимок с российского телешоу «Голос». На фото певица запечатлена вместе со своей дочерью в кресле наставника.

Пост Лорак за четырнадцать часов собрал 121 тысячу лайков и около 800 комментариев. Подписчики отметили, что малышка очень похожа на своего отца - предпринимателя Мурата Налчаджиоглу.

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Однако хейтеры Лорак раскритиковали внешний вид певицы.

"Ани, что у вас с лицом? Как шарик", "Это не мое дело но вы как то резко пострашнели", "Не идёт вам этот цвет волос", "Что это за ужасно зализанные волосы?", "При всем уважение, но фото неудачное...старше Лорак на нем выглядит", - написали они.

Как сообщал УНИАН, Лорак обвинили в эксплуатации дочери ради рекламы.