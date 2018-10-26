Пугачева стала рок-дивой: появился тизер клипа с Примадонной (видео)

В кадре Пугачева появилась в косухе - Алишер превратил певицу в роскошную рок-диву.

В сети появился тизер клипа стилиста Аллы Пугачевой Алишера, в котором снимается и сама Примадонна российской эстрады.

Читайте такжеПугачева произвела фурор в новом образе (фото, видео)

На опубликованных на фан-странице певицы кадрах Пугачева появляется в молодежной футболке, кожаной куртке-косухе, на ней видны металлические аксессуары. Песня, на которую снят клип, называется "Скажи мне, Алла".

"Уже вижу, будет шедевр", "Мурашки по телу", "Бомба", - пишут в комментариях под тизером клипа с Примадонной.

Ранее СМИ сообщали, что Алла Пугачева расплакалась во время съемок клипа своего стилиста Алишера. В один из моментов она не смогла сдержать эмоций, а на ее глазах выступили слезы.