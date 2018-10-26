Пугачева стала рок-дивой: появился тизер клипа с Примадонной (видео)
В сети появился тизер клипа стилиста Аллы Пугачевой Алишера, в котором снимается и сама Примадонна российской эстрады.
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На опубликованных на фан-странице певицы кадрах Пугачева появляется в молодежной футболке, кожаной куртке-косухе, на ней видны металлические аксессуары. Песня, на которую снят клип, называется "Скажи мне, Алла".
"Уже вижу, будет шедевр", "Мурашки по телу", "Бомба", - пишут в комментариях под тизером клипа с Примадонной.
#Repost @stvictorpro ・・・ ALISHER - СКАЖИ МНЕ, АЛЛА (Тизер: @irenabendida @sashasohigh ) Режиссер: @alishermusic Оператор: Евгений Курицын @latrack #dop #colorist. второй оператор, монтаж: @stvictorpro #простосветкрасивопадал #alisher #alishermusic #stvictorpro #алла #скажимнеалла #пугачева #женщинакотораяпоет #аллапугачева #тизер #evgeniykuritsin #ржд #moscowcity
Ранее СМИ сообщали, что Алла Пугачева расплакалась во время съемок клипа своего стилиста Алишера. В один из моментов она не смогла сдержать эмоций, а на ее глазах выступили слезы.