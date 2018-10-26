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Пугачева стала рок-дивой: появился тизер клипа с Примадонной (видео)

10:24, 26 октября 2018
Общество
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Скоро выйдет клип с участием Пугачевой / Скриншот

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На опубликованных на фан-странице певицы кадрах Пугачева появляется в молодежной футболке, кожаной куртке-косухе, на ней видны металлические аксессуары. Песня, на которую снят клип, называется "Скажи мне, Алла".

"Уже вижу, будет шедевр", "Мурашки по телу", "Бомба", - пишут в комментариях под тизером клипа с Примадонной.

Ранее СМИ сообщали, что Алла Пугачева расплакалась во время съемок клипа своего стилиста Алишера. В один из моментов она не смогла сдержать эмоций, а на ее глазах выступили слезы.

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Теги: #видео#фото#клип#тизер#Алла Пугачева