ДТП с "Дизель Шоу": актриса Яна Глущенко рассказала о последствиях аварии

Звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко решила откровенно рассказать о травмах, полученных в ужасном ДТП на Киевщине. По словам звезды, вскоре она должна будет перенести операцию.

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Яна Глущенко сейчас находится дома, где продолжает лечение. Жизни звезды ничего не угрожает, однако она должна будет еще неоднократно обратиться за помощью к врачам. В частности, актрисе предстоит операция, запланированная через 2 месяца.

"Вот ответ, что со мной. Полный передний вывих костей правой голени с разрывом связок коленного сустава. Внутрисуставный перелом медиального отростка правой большеберцовой кости. Гемартроз. Разрыв связок ступни. Два месяца в гипсе, потом операция со сшиванием связок. Я на домашнем лечении", – отметила она.

Как сообщал УНИАН, 20 октября стало известно о страшной аварии, в которую попал автобус с актерами «Дизель Шоу». В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская. На днях стало известно, как себя чувствуют остальные актеры, которые также находились в автобусе. Многие из них получили травмы, переломы, ушибы, порезы. Спустя три дня после случившегося на связь вышла Яна Глущенко.