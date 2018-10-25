Лобода перенесла концерты из-за операции

Выступления в России перенесены на январь 2019 года.

Украинская певица Светлана Лобода перенесла концерты в РФ из-за проведенной операции на почке.

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Концерты, которые должны были состояться 25, 26 и 28 октября, перенесены соответственно на 17, 18 и 20 января 2019 года. Об этом сообщается на сайте Crocus City Hall.

"С огромным сожалением сообщаем, что, в связи с экстренной госпитализацией артистки и проведением срочной операции на почке, концерты Светланы Лободы переносятся", - говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, 23 октября Светлана Лобода попала в больницу. Потерявшую сознание прямо во время репетиции к шоу певицу срочно доставили в московскую клинику. Она перенесла срочную операцию на почке.