"Кошечка" Каменских очаровала сеть новым образом (фото)

Снимок Каменских в леопардовом пуховике и с губами "уточкой" набрал почти 80 тысяч лайков.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое фото в леопардовом луке. Читайте такжеФото Каменских в леопардовом наряде вызвало жаркие споры в сети Снимок артистка опубликовал в Instagram. На фото звезда позирует в леопардовом пуховике и делает губы "уточкой". "Кошечка", "Красотка", "Подбородок перекосило", "Тигрица", "Богиня", Волосы вау", - пишут в комментариях под кадром. Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK презентовала клип на песню LOMALA.

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