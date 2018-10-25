цей матеріал доступний українською

"Кошечка" Каменских очаровала сеть новым образом (фото)

14:00, 25 октября 2018
Общество
14618 0
Подписчикам понравилось фото Каменских / фото instagram.com/kamenskux

Читайте такжеФото Каменских в леопардовом наряде вызвало жаркие споры в сети

Снимок артистка опубликовал в Instagram. На фото звезда позирует в леопардовом пуховике и делает губы "уточкой".

"Кошечка", "Красотка", "Подбородок перекосило", "Тигрица", "Богиня", Волосы вау", - пишут в комментариях под кадром.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK презентовала клип на песню LOMALA.

фото instagram.com/kamenskux

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Настя Каменских