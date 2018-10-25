"Кошечка" Каменских очаровала сеть новым образом (фото)
14:00, 25 октября 2018Общество
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Снимок Каменских в леопардовом пуховике и с губами "уточкой" набрал почти 80 тысяч лайков.
Подписчикам понравилось фото Каменских / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое фото в леопардовом луке.
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Снимок артистка опубликовал в Instagram. На фото звезда позирует в леопардовом пуховике и делает губы "уточкой".
"Кошечка", "Красотка", "Подбородок перекосило", "Тигрица", "Богиня", Волосы вау", - пишут в комментариях под кадром.
Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK презентовала клип на песню LOMALA.
фото instagram.com/kamenskux
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