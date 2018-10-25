Хит группы KAZKA заставил меломанов по всему миру выучить украинский язык (видео)
Песня украинской группы KAZKA уже успела обрести фанатов во многих странах мира. Пользователи соцсетей активно публикуют каверы на песню "Плакала", которая стала хитом не только в Украине, но и за её пределами.
Свои версии публикуют, как популярные певцы и блогеры, так и обычные пользователи соцсетей. Песню перепевают и те, для кого украинский язык не является родным.
В соцсети Instagram можно найти более 2,5 тысяч роликов с тематическим тегом - большинство из них записаны пользователями из РФ, Беларуси и Казахстана, у некоторых исполнителей кавер-версий чрезвычайно заметный акцент.
Те пользователи, кому украинский язык оказался не по зубам, нашли свой вариант, как спеть любимую песню и перевели её на русский.
Напомним, песня "Плакала" появилась в мае 2018 года и тут же стала хитом в Украине. На сегодняшний день видео с песней на Youtube набрало уже больше 60 миллионов просмотров. Клип на песню появился в конце сентября и набрал уже почти 20 миллионов просмотров.
Как сообщал УНИАН, в октябре песня "Плакала" стала первой украиноязычной песней, которая попала в топ-10 международного чарта Shazam.