Хит группы KAZKA заставил меломанов по всему миру выучить украинский язык (видео)

В соцсетях появилось множество каверов на песню "Плакала". Перепевают её и те, для кого украинский язык не является родным - пользователи из Казахстана, России и Беларуси.

Песня украинской группы KAZKA уже успела обрести фанатов во многих странах мира. Пользователи соцсетей активно публикуют каверы на песню "Плакала", которая стала хитом не только в Украине, но и за её пределами.

Свои версии публикуют, как популярные певцы и блогеры, так и обычные пользователи соцсетей. Песню перепевают и те, для кого украинский язык не является родным.

В соцсети Instagram можно найти более 2,5 тысяч роликов с тематическим тегом - большинство из них записаны пользователями из РФ, Беларуси и Казахстана, у некоторых исполнителей кавер-версий чрезвычайно заметный акцент.

Те пользователи, кому украинский язык оказался не по зубам, нашли свой вариант, как спеть любимую песню и перевели её на русский.

Напомним, песня "Плакала" появилась в мае 2018 года и тут же стала хитом в Украине. На сегодняшний день видео с песней на Youtube набрало уже больше 60 миллионов просмотров. Клип на песню появился в конце сентября и набрал уже почти 20 миллионов просмотров.

Как сообщал УНИАН, в октябре песня "Плакала" стала первой украиноязычной песней, которая попала в топ-10 международного чарта Shazam.