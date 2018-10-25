Участник "Дизель Шоу" покидает проект после смерти Поплавской

Иваница говорит, что не может представить себя на сцене "Дизель Шоу" без Поплавской.

Участник "Дизель Шоу" Олег Иваница заявил, что покидает проект после смерти в жутком ДТП Марины Поплавской.

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"Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене "Дизель Шоу" без неё. Не хочу. Ухожу", - написал он в своей странице в Instagram.

Как сообщал УНИАН, 20 октября стало известно о страшной аварии, в которую попал автобус с актерами "Дизель Шоу". В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская. На днях стало известно, как себя чувствуют остальные актеры, которые также находились в автобусе. Многие из них получили травмы, переломы, ушибы, порезы. Спустя три дня после случившегося на связь вышла Яна Глущенко.