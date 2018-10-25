Участник "Дизель Шоу" покидает проект после смерти Поплавской
Участник "Дизель Шоу" Олег Иваница заявил, что покидает проект после смерти в жутком ДТП Марины Поплавской.
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"Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене "Дизель Шоу" без неё. Не хочу. Ухожу", - написал он в своей странице в Instagram.
Как сообщал УНИАН, 20 октября стало известно о страшной аварии, в которую попал автобус с актерами "Дизель Шоу". В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская. На днях стало известно, как себя чувствуют остальные актеры, которые также находились в автобусе. Многие из них получили травмы, переломы, ушибы, порезы. Спустя три дня после случившегося на связь вышла Яна Глущенко.
Не вижу себя больше в рамках проекта. Как ни стараюсь. Когда происходят трагические события, в голове колоколом звенит вопрос ПОЧЕМУ?? Он настолько пронзительный, что отсутствие ответа вообще неприемлемо. ПОЧЕМУ БЛИН??? Ответ начинаешь находить в самом себе. Потому что не подошёл к ней и не сказал, чтобы она ушла с того места. Что оно опасное. И не слушать, когда она скажет что каждый из нас тут сидел, и что тут самое пейзажное окно, и за Мишкой надо присмотреть... просто взять и увести ее оттуда! Что не надо было ехать ночью. Что надо было поднять вопрос о втором водителе. Надо было сделать что угодно, чтобы этого не случилось! Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И Шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене Дизель Шоу без неё. Не хочу. Ухожу.