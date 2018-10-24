"Телефонное право больше не действует": Вакарчук рассказал о препятствиях для выступления в Харькове

Вакарчук разместил видеообращение, в котором объясняет, что руководство Харьковской национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого внезапно отказалось от ранее согласованной встречи.

В Харькове в одностороннем порядке отменили встречу лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука с юристами города, которая запланирована на 29 октября.

Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил сам Вакарчук.

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Он разместил видеообращение, в котором объясняет, что руководство Харьковской национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого внезапно отказалось от ранее согласованной встречи Вакарчука с представителями юридического сообщества города.

"Кто в Харькове, обратите внимание, какая интересная история начинается: университет согласовал проведение у себя мероприятия, есть документ об аренде, подписан ими и после публичного анонса мероприятия вчера, сегодня "вдруг" отказывается проводить встречу в своих стенах... Телефонное право, говорите, больше не действует? Ну-ну", - сопроводил запись автор.

На видео он говорит о том, что темой разговора должна была стать статья о верховенстве права и судебной реформе. Вакарчук показал проект договора с ректором вуза, в котором речь идет о согласии фактически стать соорганизатором мероприятия.