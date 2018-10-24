Лободу срочно прооперировали: СМИ узнали подробности состояния певицы

Медикам удалось стабилизировать состоянии Светланы Лободы.

Украинская певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке.

Об этом сообщает SUPER, ссылаясь на источники в одной из московских клиник, куда вчера госпитализировали 36-летнюю артистку.

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Ближайшую неделю ей предписан строгий постельный режим. Отмечается, что медикам удалось стабилизировать состоянии певицы.

Журналисты утверждают, что все даты концертов Светланы в Москве, запланированные на конец октября, переносятся. Новые даты шоу звезды — 17, 18 и 20 января.

Как сообщали СМИ, 23 октября Светлана Лобода попала в больницу. Потерявшую сознание прямо во время репетиции к шоу певицу, срочно доставили в московскую клинику.