Лободу срочно прооперировали: СМИ узнали подробности состояния певицы
17:24, 24 октября 2018Общество
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Медикам удалось стабилизировать состоянии Светланы Лободы.
Лобода госпитализирована / фото facebook.com/loboda.official
Украинская певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке.
Об этом сообщает SUPER, ссылаясь на источники в одной из московских клиник, куда вчера госпитализировали 36-летнюю артистку.
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Ближайшую неделю ей предписан строгий постельный режим. Отмечается, что медикам удалось стабилизировать состоянии певицы.
Журналисты утверждают, что все даты концертов Светланы в Москве, запланированные на конец октября, переносятся. Новые даты шоу звезды — 17, 18 и 20 января.
Как сообщали СМИ, 23 октября Светлана Лобода попала в больницу. Потерявшую сознание прямо во время репетиции к шоу певицу, срочно доставили в московскую клинику.
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