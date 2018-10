"Я долго молчала": актриса "Дизель Шоу" после ДТП рассказала о погибшей Марине Поплавской

Я долго молчала, так как не знала, что писать. Шок, страх, горе. Наша Мари(она никогда не любила, когда Ее называли по отчеству), наша Марианна, моя малышка...Она всегда была нашей наставницей, мудрой, доброй и очень ранимой душой. У нас с ней были свои особые отношения, моя Музя(так я Ее называла), сыграла большую роль в моих личных отношениях, чему я ей очень благодарна. Мариша всегда любила юмор, выражения из ее уст можно было записывать на цитаты! Ты всегда нас мерила, мудро рассуждала и ела много шоколада(конечно же чёрного, там же меньше калорий). С тобой у нас самые тёплые и добрые воспоминания. Я знаю, Музя, ты не хочешь что бы мы плакали, ты всегда любила сарказм, так что твои танометры в хороших руках!Безумно любим тебя, девочка наша!Мы и весь мир! Спи ,солнышко, а мы постараемся и дальше тебя только радовать. Люблю, Лялюня❤️

