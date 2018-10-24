"Я долго молчала": актриса "Дизель Шоу" после ДТП рассказала о погибшей Марине Поплавской

Девушка написала в своем Instagram трогательный пост, в котором призналась, что у них были особые отношения.

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"Я долго молчала, так как не знала, что писать. Шок, страх, горе. Наша Мари (она никогда не любила, когда Ее называли по отчеству), наша Марианна, моя малышка...Она всегда была нашей наставницей, мудрой, доброй и очень ранимой душой. У нас с ней были свои особые отношения, моя Музя (так я Ее называла), сыграла большую роль в моих личных отношениях, чему я ей очень благодарна. Мариша всегда любила юмор, выражения из ее уст можно было записывать на цитаты", - написала актриса.

Как сообщал УНИАН, 20 октября стало известно о страшной аварии, в которую попал автобус с актерами «Дизель шоу». В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская. На днях стало известно, как себя чувствуют остальные актеры, которые также находились в автобусе. Многие из них получили травмы, переломы, ушибы, порезы. Спустя три дня после случившегося на связь вышла Яна Глущенко.