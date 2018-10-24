Лорак обвинили в эксплуатации дочери ради рекламы (фото)

Пост артистки раскритиковали пользователи Сети, которые посчитали, что певица заставила семилетнюю дочь давиться тортом ради рекламы.

Опальную украинскую певицу Ани Лорак обвинили в эксплуатации дочери ради рекламы тортов.

В своем Instagram Лорак опубликовала фото, на котром они с дочерью якобы едят два больших торта. При этом в комментарии к фото певица не забыла указать бренд изготовителя.

Пост артистки раскритиковали пользователи Сети, которые посчитали, что певица заставила семилетнюю дочь давиться тортом ради рекламы, но при этом сама себе не позволяет вредных и калорийных блюд.

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«Не верюююю!!! Каролина, торты - не Ваша тема!», «А то не видно по ней, что она редко балуется тортиками», «И она туда же…Без рекламы уже нельзя или мало денег получает от концертов?», «Как не стыдно ребенка эксплуатировать ради рекламы!», «Соню заставила есть, а сама, видимо, таким не питается», «А фигурка не треснет?», «Жаль ребенка, всякую ерунду ест ради рекламы», - написали комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее Лорак похвасталась престижной российской премией.