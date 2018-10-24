Украинский режиссер снимет фильм "Тигр" совместно с Брэдом Питтом

Голливудские звезды выступят продюсерами картины.

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий станет режиссером фильма "Тигр", основанного на книге знаменитого писателя Джона Вэйлланта. Продюсерами картины выступят Брэд Питт и Даррен Аронофски.

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Как пишет DTF Magazine, сначала предполагалось, что режиссером экранизации станет Аронофски, а в главной роли сыграет Питт. Теперь же расклады изменились и голливудские звезды выступят продюсерами картины.

Сценарий фильма основывается на вышедшей в 2010 году книге «Тигр» канадского журналиста Джона Вэйлланта. Она рассказывает об амурском тигре, который нападал на людей в сибирских поселениях и на которого люди открыли охоту. В основе книги - взаимоотношения человека и вымирающего вида животных.

В последнее время в Украине Слабошпицкий работал над фильмом «Люксембург», который снимал в Чернобыльской зоне.