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"Как пояс верности": экс-"виагру" высмеяли в Instagram за странный образ (фото)

14:54, 24 октября 2018
Общество
2021 0
Instagram Анна Седокова

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором позирует в джинсах, украшенных цепями треугольной формы. Подписчики сразу окрестили их поясом верности.

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"Как пояс верности", "Все таки очень вульгарная", "А почему на встречу с Незлобиным надели пояс верности?", "Джинсы на пояс верности похожи", - прокомментировали пользователи.

Как сообщал УНИАН, сбежавшая в Россию украинская певица оголила грудь на фото в Instagram.

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Теги: #Седокова на росТВ#ВИА Гра