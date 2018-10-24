"Как пояс верности": экс-"виагру" высмеяли в Instagram за странный образ (фото)
14:54, 24 октября 2018Общество
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На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором позирует в джинсах, украшенных цепями треугольной формы.
Instagram Анна Седокова
Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала споры в сети необычным образом.
На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором позирует в джинсах, украшенных цепями треугольной формы. Подписчики сразу окрестили их поясом верности.
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"Как пояс верности", "Все таки очень вульгарная", "А почему на встречу с Незлобиным надели пояс верности?", "Джинсы на пояс верности похожи", - прокомментировали пользователи.
Как сообщал УНИАН, сбежавшая в Россию украинская певица оголила грудь на фото в Instagram.
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