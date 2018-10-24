Участница ''Танцев со звездами'' полностью обнажилась на фото

Пикантный снимок Каминской набрал почти 20 тысяч лайков.

Украинская певица, бывшая участница проекта "Танцы со звездами" Слава Каминская показала поклонникам свое голое тело.

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Пикантный снимок артистка опубликовала в Instagram. "Вчера погрузила себя в мир шаблонной красоты. Насмотрелась так , что аж комплексы появились. Или поколение у нас такое красивое, или я в фотошопе плохо работаю. Вот думаю, что с этим делать теперь? Что отрезать и куда пришить, чтобы полегчало. У меня тоже есть такие фото, но мало. Хочу и я сегодня побыть в их шкуре, ну, или просто шкурой", - написала певица.

Как сообщал УНИАН, солистка украинской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно продемонстрировала шикарную растяжку, получила серьезную травму во время репетиции первого номера танцевального шоу "Танцы со звездами" и покинула проект.