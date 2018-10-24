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Наконец-то не голая: Настя Каменских удивила сеть новым образом (фото)

13:30, 24 октября 2018
Общество
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Фото Каменских покорило сеть / фото instagram.com/kamenskux

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На опубликованном в Instagram фото артистка предстает в черной блузке с интересным принтом. Также фотографии она разместила в Stories.

Стоит отметить, что подпись под фото она сделала на испанском, из-за чего нарвалась на критику подписчиков. Но многим очень понравился сдержанный образ Каменских, в комментариях пишут, что наконец-то она появилась " не голая".

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Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK презентовала клип на песню LOMALA.

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Теги: #фото#Настя Каменских