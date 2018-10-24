Наконец-то не голая: Настя Каменских удивила сеть новым образом (фото)
13:30, 24 октября 2018Общество
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Сдержанный образ Каменских покорил сеть: фото певицы набрало более 60 тысяч лайков.
Фото Каменских покорило сеть / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, поделилась серией кадров, на которых она демонстрирует новый осенний лук.
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На опубликованном в Instagram фото артистка предстает в черной блузке с интересным принтом. Также фотографии она разместила в Stories.
Стоит отметить, что подпись под фото она сделала на испанском, из-за чего нарвалась на критику подписчиков. Но многим очень понравился сдержанный образ Каменских, в комментариях пишут, что наконец-то она появилась " не голая".
Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK презентовала клип на песню LOMALA.
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