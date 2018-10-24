Лидер группы "Ленинград" вновь женился и написал об этом стих

По сообщениям ряда СМИ, новой избранницей артиста стала Ольга Абрамова. Девушке 27 лет.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально подтвердил, что снова женился и посвятил этому событию стихотворение.

Он опубликовал стих в Instagram.

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, - не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, - мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк.

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Напомним, что по сообщениям ряда СМИ, новой избранницей артиста стала Ольга Абрамова. Девушке 27 лет. Со Шнуровым у них 18-летняя разница в возрасте. Нынешняя жена эпатажного артиста родилась в Екатеринбурге в семье бизнесмена, бывшего руководителя службы безопасности Уральской горно-металлургической компании Валерия Абрамова.Окончив школу, Ольга поступила в МГУ на специальность «Международные отношения». Затем получила образование в Лондоне — там она изучала историю искусств.

Как сообщал УНИАН, Шнуров написал матерный стих после слов Путина о россиянах-мучениках.