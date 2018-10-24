Лидер группы "Ленинград" вновь женился и написал об этом стих
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально подтвердил, что снова женился и посвятил этому событию стихотворение.
Он опубликовал стих в Instagram.
Выпивая с тобой третью стопку,
Говорил себе, - не торопись, постой.
А потом схватил тебя за попку.
Глядь, опять уже не холостой.
Как обычно было не спокойно,
Расширялся блок, который НАТО,
Колебался курс рубля, биткойна,
Только я стабильно пьяно и женато.
Спросят, - мало тебе было баб ли?
Нет, полно, но есть один пустяк.
Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк.
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Напомним, что по сообщениям ряда СМИ, новой избранницей артиста стала Ольга Абрамова. Девушке 27 лет. Со Шнуровым у них 18-летняя разница в возрасте. Нынешняя жена эпатажного артиста родилась в Екатеринбурге в семье бизнесмена, бывшего руководителя службы безопасности Уральской горно-металлургической компании Валерия Абрамова.Окончив школу, Ольга поступила в МГУ на специальность «Международные отношения». Затем получила образование в Лондоне — там она изучала историю искусств.
Как сообщал УНИАН, Шнуров написал матерный стих после слов Путина о россиянах-мучениках.