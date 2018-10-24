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Лидер группы "Ленинград" вновь женился и написал об этом стих

12:45, 24 октября 2018
Общество
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Instagram Сергей Шнуров

Он опубликовал стих в Instagram.

Выпивая с тобой третью стопку, 

Говорил себе, - не торопись, постой. 

А потом схватил тебя за попку. 

Глядь, опять уже не холостой. 

Как обычно было не спокойно, 

Расширялся блок, который НАТО, 

Колебался курс рубля, биткойна, 

Только я стабильно пьяно и женато. 

Спросят, - мало тебе было баб ли? 

Нет, полно, но есть один пустяк. 

Я люблю. Одни и те же грабли. 

Что-то я никак не холостяк.

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Напомним, что по сообщениям ряда СМИ, новой избранницей артиста стала Ольга Абрамова. Девушке 27 лет. Со Шнуровым у них 18-летняя разница в возрасте. Нынешняя жена эпатажного артиста родилась в Екатеринбурге в семье бизнесмена, бывшего руководителя службы безопасности Уральской горно-металлургической компании Валерия Абрамова.Окончив школу, Ольга поступила в МГУ на специальность «Международные отношения». Затем получила образование в Лондоне — там она изучала историю искусств.

Как сообщал УНИАН, Шнуров написал матерный стих после слов Путина о россиянах-мучениках.

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Теги: #Шнуров