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От страшной болезни умер автор песен Киркорова и Шуфутинского (видео)

11:17, 24 октября 2018
Общество
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Прощание с Дагуровым пройдет 24 октября / Скриншот

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального дома литераторов.

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"Клуб писателей ЦДЛ с прискорбием извещает, что 22 октября на 79-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Дагуров, поэт, давний и преданный друг, добрый и хороший человек", - говорится в сообщении.

Прощание с поэтом пройдет 24 октября в 11:40, в Ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Песни на стихи Дагурова исполняют Валерий Леонтьев ("Сеньорита Грация"), Филипп Киркоров ("Сивка-бурка") и Михаил Шуфутинский ("Зачем Вам это знать").

Как сообщал УНИАН, в Киеве состоялись похороны солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко. Отец музыканта Анатолий опубликовал несколько фотографий, сделанных в день прощания с сыном.

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Теги: #смерть#поэт#песни Киркорова#Филипп Киркоров