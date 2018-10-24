Сбежавшая в Россию украинская певица оголила грудь на фото в Instagram

На нем девушка позирует в леопардовых лосинах и желтой куртке. При этом грудь певицы обнажена и она прикрывает ее лишь руками.

Украинская певица Алина Гросу, уже давно строящая карьеру в РФ, обнажила грудь на смелом фото. Соответствующий снимок певица опубликовала в своем Instagram. Читайте такжеЛорак похвасталась престижной российской премией (фото) На нем девушка позирует в леопардовых лосинах и желтой куртке. При этом грудь певицы обнажена и она прикрывает ее лишь руками. Как сообщал УНИАН, активно выступающая в России украинская певица Светлана Лобода была экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы с сильными болями в животе.

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