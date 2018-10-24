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Сбежавшая в Россию украинская певица оголила грудь на фото в Instagram

11:16, 24 октября 2018
Общество
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Instagram Алина Гросу

Соответствующий снимок певица опубликовала в своем Instagram.

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На нем девушка позирует в леопардовых лосинах и желтой куртке. При этом грудь певицы обнажена и она прикрывает ее лишь руками.

Как сообщал УНИАН, активно выступающая в России украинская певица Светлана Лобода была экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы с сильными болями в животе.

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Теги: #певица#Гросу в России