У Лободы рассказали о госпитализации певицы

Певица Светлана Лобода пока не отменила концерты в московском "Крокус Сити Холл".

Украинская певица Светлана Лобода пока не объявляет отмены трех своих концертов в московском "Крокус Сити Холл", несмотря на проблемы со здоровьем, которые вынудили ее обратиться к врачам в ночь на среду.

Об этом сообщила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова, передает ТАСС.

Читайте такжеС кольцом на безымянном пальце: Лобода взбудоражила сеть фото с детьми и возлюбленным

"Во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. Во время исполнения сложного танцевального номера, она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. В настоящее время врачи уточняют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки. Данных об отмене предстоящих концертов пока не поступало", - сказала Бурлакова.

Накануне Лобода опубликовала в своем аккаунте в Instagram информацию, что все билеты на ее шоу SuperStar 25, 26 и 28 октября в Москве раскуплены.

Ранее СМИ сообщали, что активно выступающая в России украинская певица Светлана Лобода экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы с сильными болями в животе.