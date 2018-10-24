Лорак похвасталась престижной российской премией (фото)
09:44, 24 октября 2018Общество
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Певица получила премию "Прорыв года 2018" за шоу "Дива" в номинации "Лучшее концертное шоу".
Лорак похвасталась очередной престижной российской наградой / Instagram Светлана Лобода
Опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась очередной престижной российской наградой. Певица получила премию "Прорыв года 2018" за шоу "Дива" в номинации "Лучшее концертное шоу".
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Соответствующее фото она опубликовала в Instagram.
"Шоу Дива признано лучшим в номинации "Концертное шоу года 2018"! Бьем рекорды! Браво лучшему режиссёру Олегу Бондарчуку! Браво всей команде!" - написала Лорак.
Как сообщал УНИАН, ранее Лорак раскритиковали в Instagram за неудачный образ.
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