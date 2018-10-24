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Лорак похвасталась престижной российской премией (фото)

09:44, 24 октября 2018
Общество
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Лорак похвасталась очередной престижной российской наградой / Instagram Светлана Лобода

Опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась очередной престижной российской наградой. Певица получила премию "Прорыв года 2018"  за шоу "Дива" в номинации "Лучшее концертное шоу".

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Соответствующее фото она опубликовала в Instagram.

"Шоу Дива признано лучшим в номинации "Концертное шоу года 2018"! Бьем рекорды! Браво лучшему режиссёру Олегу Бондарчуку! Браво всей команде!" - написала Лорак.

Как сообщал УНИАН, ранее Лорак раскритиковали в Instagram за неудачный образ.

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Теги: #певица#Светлана Лобода