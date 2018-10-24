Лорак похвасталась престижной российской премией (фото)

Певица получила премию "Прорыв года 2018" за шоу "Дива" в номинации "Лучшее концертное шоу".

Опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась очередной престижной российской наградой. Певица получила премию "Прорыв года 2018" за шоу "Дива" в номинации "Лучшее концертное шоу". Читайте такжеПотеряла сознание на репетиции: Светлану Лободу экстренно госпитализировали в Москве Соответствующее фото она опубликовала в Instagram. "Шоу Дива признано лучшим в номинации "Концертное шоу года 2018"! Бьем рекорды! Браво лучшему режиссёру Олегу Бондарчуку! Браво всей команде!" - написала Лорак. Как сообщал УНИАН, ранее Лорак раскритиковали в Instagram за неудачный образ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter