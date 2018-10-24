Пугачева произвела фурор в новом образе (фото, видео)
Известная российская певица Алла Пугачева посетила показ модельера Валентина Юдашкина в рамках "Недели моды". Она стала главной гостьей вечера.
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Соответствующие фото и видео опубликованы на фан-странице Примадонны в Instagram. На них артистка предстала в традиционном черном наряде. На некоторых кадрах Пугачева в солнцезащитных очках.
"Красотка Алла!", "Всегда звезда!", "Роскошная", "Неотразима!", "Где Галкин, Алла скучает", - пишут в комментариях.
#Repost @yulyarosh • • • • • Показ Валентина Юдашкина @valentinyudashkin_officialpage в этом сезоне был лучшим 🤩. Алла Пугачева @allapugacheva_official , Игорь Николаев @igor_nikolaev_music , Валерия @valeriya и многих других гостей просто не перечесть .. Быть частью всего этого очень круто #москва #показмод #юдашкин #мода #гостинныйдвор #вечер #фото #светскаявечеринка #видео #аллапугачева #выходные #fashion #fashionweek
Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, якобы возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.