Пугачева произвела фурор в новом образе (фото, видео)

Алла Пугачева предстала в молодежном наряде.

Известная российская певица Алла Пугачева посетила показ модельера Валентина Юдашкина в рамках "Недели моды". Она стала главной гостьей вечера.

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Соответствующие фото и видео опубликованы на фан-странице Примадонны в Instagram. На них артистка предстала в традиционном черном наряде. На некоторых кадрах Пугачева в солнцезащитных очках.

"Красотка Алла!", "Всегда звезда!", "Роскошная", "Неотразима!", "Где Галкин, Алла скучает", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, якобы возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.