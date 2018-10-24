Потеряла сознание на репетиции: Светлану Лободу экстренно госпитализировали в Москве

Несмотря на то, что диагноз 36-летней звезды не сообщается, состояние Светланы оценивается как средней тяжести.

Активно выступающая в России украинская певица Светлана Лобода экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы с сильными болями в животе.

Об этом сообщает StarHit.

По информации источника, певица проходит обследование, после которого врачи смогут принять решение об операции.

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Несмотря на то, что диагноз 36-летней звезды не сообщается, состояние Светланы оценивается как средней тяжести.

Как сообщил "КП" источник из близкого окружения певицы, во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание.

Отметим, что у певицы запланированы концерты в Москве, которые должны состояться 25, 26 и 28 октября. Если состояние Светланы не перестанет вызывать опасения у специалистов, то запланированные мероприятия придется отменить.

Как сообщал УНИАН, опальная украинская певица Светлана Лобода покорила сеть своим новым образом.