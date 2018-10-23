Актеры "Дизель Шоу" выпустили трогательный ролик в память о Марине Поплавской (видео)

Команда "Дизель Студии" опубликовала щемящее видео-реквием в память о своей коллеге – Марине Поплавской, которая трагически погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября.

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Соответствующие видеоролики были обнародованы в Instagram. "В дом к каждому, кто хоть раз улыбнулся, глядя на нее на экране или на сцене – пришла большая беда. Из жизни ушла яркая звезда юмористического жанра, учительница, человек с большой буквы, верная подруга, красивая женщина – Марина Поплавская. Ее жизнь оборвалась трагически и нелепо", – написали в "Дизель Шоу".

На этих видео собраны самые яркие кадры из выступлений и роли, которые при жизни исполнила артистка. Сама запись начинается словами Марины Поплавской "Я вас больше всего люблю, я за вас жизнь отдам". На видео артистка рассказала, что ее личная цель – встретить 15-летие "Дизель Шоу" вместе со всеми.

Как сообщал УНИАН, утром 20 октября на Житомирской трасе под Киевом автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фурой. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы участники проекта Яна Глущенко и Егор Крутоголов.