Актеры "Дизель Шоу" выпустили трогательный ролик в память о Марине Поплавской (видео)

I. Учора в домівку до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані чи на сцені - прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, гарна жінка - Марина Поплавська. Її життя обірвалось трагічно й безглуздо. #дизельшоу #дизельстудио #поплавская #маринапоплавская

