Украинский фильм "Вулкан" Романа Бондарчука получил приз в Китае

Работу украинского режиссера отметили на кинофестивале в Пиньяо.

Фильм украинского режиссера Романа Бондарчука "Вулкан" получил приз зрительских симпатий на Второй международном кинофестивале "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" в Пиньяо, Китай.

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Как сообщает Госкино, фильм получил один из двух призов зрительских симпатий.

Эту награду присуждает жюри, состоящее из 35 представителей разных профессий. Режиссер рассказал, что обсуждение его фильма длилось до поздней ночи. "Вулкан" получил невероятный отклик у зрителей - людям было интересно узнать больше о современной жизни в Украине, о мифологии, культуре", - рассказал Бондарчук.

В украинский прокат "Вулкан" выйдет в феврале.

Как сообщал УНИАН, ранее украинское фэнтези признали самым ожидаемым европейским детским фильмом.