Стало известно о пополнении в семье народной артистки Украины (видео)

Новорожденный Константин – первый правнук Ады Роговцевой.

81-летняя народная артистка Украины Ада Роговцева впервые стала прабабушкой.

Актрису в Facebook уже начали называть ПраАда. Новорожденный внук – потомок сразу двух кинематографических родов: актера Константина Степанкова и режиссера Юрия Ткаченко, говорится в сюжете ТСН.

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Младенца назвали Константином. Так звали не только знаменитого прадеда мальчика, но и его двоюродного деда – то есть, сына актеров Ады Николаевны и Константина Степанкова.

Своего будущего мужа Ада Роговцева встретила во время учебы в театральном институте. Кость Степанков был преподавателем. Их брак считали самым прочным и самым счастливым среди деятелей искусства. У пары родились двое детей – Константин и Екатерина. Но в 2004-м в семью Ады Николаевны пришла беда – умер ее любимый мужчина. А еще через восемь лет не стало их сына Константина.

Как сообщал УНИАН, дочь экс-главы Харьковской обладминистрации, нардепа Михаила Добкина Алла родила первенца.