"Толстеет на глазах": располневшую экс-"виагру" Седокову в платье с декольте до пупка "разнесли" в Instagram (фото)

Пользователи отметили, что певица заметно поправилась, а также раскритиковали ее за черезчур откровенный наряд.

Поющая в России экс-"виагра" Анна Седокова похвасталась снимком с вечеринки в Москве. Певица посетила концерт и вечеринку по случаю дня рождения российского телеканала "МузТВ".

Соответствующий пост певица опубликовала в своем Instagram.

Пользователи отметили, что певица заметно поправилась, а также раскритиковали ее за черезчур откровенный наряд. Некоторые пользователи даже отметили, что в Instagram других артистов Седокова выглядит заметно толще, чем в своем.

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"Девчуля хорошо закусывает... Видно. Толстеет на глазах", "Платье отдельно, туловище отдельно, голова отдельно...", "Ой, а у Семенович вроде на фотке вы потолще", "Но декольте уж ооочень открыто. Хорошо что вы не нагибались", "Зачем же так грудь выставлять на показ", "Зачем так оголять верх? Когда закрытее,хочется открыть,а здесь уже не надо", - раскритиковали Седокову пользователи.

Как сообщал УНИАН, Лобода в блестящем мини покорила сеть.