Суд отправил под домашний арест водителя автобуса, в котором погибла актриса Марина Поплавская

Водитель в суде рассказал свою версию ДТП.

Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка, в котором погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская.

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Об этом сообщает "Громадське радіо". "Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка до 19 декабря. Его обвиняют в совершении смертельного ДТП 20 октября, в которой погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Манюк также обязан информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки.

Водитель на суде рассказал свою версию ДТП. Он утверждал, что не спал за рулем. Говорит, что Марине Поплавской было плохо, она несколько раз подходила к нему и мерила давление. В один из таких моментов он якобы отвлекся.

Марина Поплавская погибла 20 октября на 28-м км автотрассы Киев-Чоп, где произошло столкновение автобуса «Неоплан» и грузовика. В момент ДТП она сидела на кресле возле водителя. В ДТП также пострадали еще двое участников шоу.

Актриса родилась 9 марта 1972 года в городе Новограде-Волынском на Житомирщине.