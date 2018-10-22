Джамала растрогала поклонников новым фото подрастающего сына

Певица не стала подписывать фотографию, которая уже успела собрать более двадцати тысяч лайков.

Джамала, которая в марте 2017 года впервые стала мамой, порадовала своих поклонников фото своего подрастающего сына.

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. Певица не стала подписывать фотографию, которая уже успела собрать более двадцати тысяч лайков.

В комментариях к фото подписчики Джамалы выражают свое восхищение малышом и желают чете Сулеймановых "тихого семейного счастья".