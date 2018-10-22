Российские звездные супруги признались, что у них рак

Пара перенесла 13 сеансов лучевой терапии.

Известный российский творческий дуэт и супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова борются с раком.

Диагноз артисты раскрыли в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", передают "Дни.ру".

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У артистки первой появились признаки опасной болезни. Она обратилась к медикам из-за странного пятна на ноге. Спустя полтора года у Виктора Рыбина появилось такое же пятно на лице.

"Прошли обследование, сдали анализы и уехали отдыхать в Италию. И вот у меня день рождения, мы празднуем, и тут врач присылает смс: "Ребята, у вас проблемы. В Москве вас ждет онколог, у вас рак кожи", – рассказал певец.

После такого сообщения артисты были подавлены и шокированы. Они сразу же вернулись в Москву.

Наталья и Виктор прошли курс лечения. "Мне уже удаляли только внешнее проявление рака, вот это самое пятнышко, а проблема куда серьезнее, глубже. Две недели закончили лечиться, прошли 13 сеансов лучевой терапии. Пока ждем результатов", – резюмировал Рыбин.

Напомним, незадолго до смерти Иосиф Кобзон, годами боровшийся с онкологическим заболеванием, на всю страну сообщил о том, что российский композитор Игорь Крутой болен раком.