"Как думаете, что это?": известная украинская ведущая заинтриговала фанов (фото)
13:42, 22 октября 2018Общество
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Фреймут опубликовала загадочное фото и попросила фанатов угадать, о чем будет следующее шоу.
Фанаты гадают, какое шоу запустит Фреймут / фото instagram.com/freimutolia
Украинская телеведущая Оля Фреймут заинтриговала фанатов новым фото в соцсети и анонсировала новый проект.
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Она опубликовала коллаж из двух фото – себя и Леси Украинки - и попросила подписчиков угадать, что это означает.
"Новый проект скоро. Как думаете, что это?", - спрашивает ведущая.
Ранее украинская телеведущая Ольга Фреймут во время съемок своего шоу "Оля" получила серьезные травмы.
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