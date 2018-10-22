"Как думаете, что это?": известная украинская ведущая заинтриговала фанов (фото)

Фреймут опубликовала загадочное фото и попросила фанатов угадать, о чем будет следующее шоу.

Украинская телеведущая Оля Фреймут заинтриговала фанатов новым фото в соцсети и анонсировала новый проект.

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Она опубликовала коллаж из двух фото – себя и Леси Украинки - и попросила подписчиков угадать, что это означает.

"Новый проект скоро. Как думаете, что это?", - спрашивает ведущая.

Ранее украинская телеведущая Ольга Фреймут во время съемок своего шоу "Оля" получила серьезные травмы.