Количество российских солдат и боевиков в зоне АТО впервые превысило число украинских военных

Впервые в зоне АТО численность боевиков и российских военных превысила численность украинских подразделений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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«К сожалению, за последнюю неделю значительно ухудшилась ситуация в зоне АТО», - сказал Пашинский, подчеркнув, что «впервые зафиксировано, что группировка террористических боевых подразделений и РФ превысила по численности нашу группировку».

По его словам, впервые сложилась такая ситуация, и будет внесен ряд законодательных актов правительства и президента на этой неделе, которые ВР обязана «внеочередно и безоговорочно рассмотреть и принять».