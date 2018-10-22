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Украинская певица обнажилась в прямом эфире "Танцев со звездами" (видео)

11:25, 22 октября 2018
Общество
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Полякова продемонстрировала подтянутое тело / Скриншот

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Видео опубликованы в Instagram. Причиной такого поступка артистки стало пари: она предложила участникам угадывать свои баллы и делала это сама. Проиграв спор, Полякова обнажилась в прямом эфире.

Интимные места певицы прикрывали лишь надписи - "26" и "октября" – в этот день артистка выступит в "Дворце спорта".

Как сообщал УНИАН, по результатам судейского голосования шоу "Танцы со звездами" покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская. Пара уже несколько эфиров подряд попадала в зону риска.

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Теги: #танцы со звездами#Оля Полякова