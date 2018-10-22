Украинская певица обнажилась в прямом эфире "Танцев со звездами" (видео)
11:25, 22 октября 2018Общество
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Полякова была ведущей звездного балкона и устроила эпатажную выходку - разделась.
Полякова продемонстрировала подтянутое тело / Скриншот
Украинская поп-певица Оля Полякова обнажилась в прямом эфире шоу "Танцы со звездами".
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Видео опубликованы в Instagram. Причиной такого поступка артистки стало пари: она предложила участникам угадывать свои баллы и делала это сама. Проиграв спор, Полякова обнажилась в прямом эфире.
Интимные места певицы прикрывали лишь надписи - "26" и "октября" – в этот день артистка выступит в "Дворце спорта".
Как сообщал УНИАН, по результатам судейского голосования шоу "Танцы со звездами" покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская. Пара уже несколько эфиров подряд попадала в зону риска.
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