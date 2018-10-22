"Танцы со звездами": шоу покинул любимец публики (видео)

По результатам голосования, в девятом прямом эфире под угрозой оказались Денис Беринчик и Екатерина Белявская, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

Согласно результатам голосования, под угрозой вылета из шоу "Танцы со звездами" оказались Денис Беринчик и Екатерина Белявская, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

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Участники станцевали за "жизнь", и по результатам судейского голосования шоу покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская. Пара уже несколько эфиров подряд попадала в зону риска.

"Я отказывался от этого проекта, однако не жалею. Спасибо Яне Цибульской. Ты мой наставник и бог на паркете", – заявил Руслан Сеничкин.

Также он рассказал, что танцевал все это время только ради партнерши. Но за это время ведущий достиг колоссальных результатов: похудел на 17 кг.

Как сообщал УНИАН, Денис Беринчик и Екатерина Белявская по итогам зрительского голосования вернулись на паркет шоу "Танцы со звездами".