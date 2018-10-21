Потап прокомментировал успех сольной карьеры Каменских (видео)

Продюсер признался, что он и Настя обязаны друг другу в своих успехах.

Популярный рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, не впервые прокомментировал немалый успех певицы Насти Каменских.

О своем отношении к сольной карьере артистки он рассказал в программе "Светская жизнь".

Рэпер и продюсер заявил, что не имеет никаких зависти к успеху Насти Каменских, ведь он является общим для обоих артистов. Поэтому все, кто ожидают вражду в экс-дуэте, этого никогда не дождутся.

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"Все бы хотели, чтобы мы с Настей были соперниками, как говорила Оля Фреймут, чтобы мы дрались. Но мы на таком уровне, что сейчас все ее достижения – это мои достижения, и все мои достижения – это ее достижения. Я очень популярный чувачок. Не скажу, что популярнее, чем Притула, но я стараюсь", – с юмором отметил Потап.

Кроме этого, певец не обошел вниманием его дуэт с Олегом Винником. Потап подшутил, что его фан-группа с тех пор выросла.

"У меня вторая волна популярности, потому что теперь меня любят женщины в возрасте. Теперь меня любят разные женщины. Теперь меня встречают возле магазина и говорят: "Это же вы Потап, мы вас так любим", – добавил Потап.

Напомним, что после распада дуэта Потапа и Насти, который произошел в октябре 2017 года, артистка начала сольную карьеру под псевдонимом NK. Сейчас певица записала первый студийный альбом и презентовала свою испаноязычную песню "Peligroso" в США. Помогал ей в этом Потап, который написал немало треков с пластинки. Кроме этого, рэпер сопровождал Настю Каменских в Майами, чем подогрел слухи об их романе.