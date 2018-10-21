"Каракатица": Ани Лорак в трусах со стразами раскритиковали в сети
07:03, 21 октября 2018Общество
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На фото Ани Лорак изображена в блестящем наряде, который полностью покрыт стразами.
Ани Лорак нарвалась на критику / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику из-за нового фото, на котором она позирует в необычном наряде.
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Фото она разместила в Instagram. На фото Ани Лорак изображена в блестящем наряде, который полностью покрыт стразами. Многие сочли костюм неприличным.
"Тонна фотошопа на ногах", "Опять в трусах", "Опять этот ужас в трусах", "Каролина, зачем трусы ?это просто неприлично", "Каролина должна себя уважать и не выставлять напоказ, она не вещь", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак раскритиковали за новую песню "Я видела сон".
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