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"Каракатица": Ани Лорак в трусах со стразами раскритиковали в сети

07:03, 21 октября 2018
Общество
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Ани Лорак нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

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Фото она разместила в Instagram. На фото Ани Лорак изображена в блестящем наряде, который полностью покрыт стразами. Многие сочли костюм неприличным.

"Тонна фотошопа на ногах", "Опять в трусах", "Опять этот ужас в трусах", "Каролина, зачем трусы ?это просто неприлично", "Каролина должна себя уважать и не выставлять напоказ, она не вещь", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак раскритиковали за новую песню "Я видела сон".

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Теги: #Ани Лорак