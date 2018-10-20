Киевская кондитерка приготовила 7-миллиметровый пирог ко Дню повара (видео)
21:55, 20 октября 2018Общество
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Самый маленький десерт в истории Украины ко Дню повара приготовила киевская кондитерка.
Пирог приготовили ко Дню повара \ liveinternet.ru
Пирог, размером с пуговицу. Самый маленький десерт в истории Украины ко Дню повара приготовила киевская кондитерка.
Вязаный ягодный пирог, диаметром семь миллиметров слепили под микроскопом. Присматривалась к рецепту и даже попробовала результат журналистка ТСН.
Яйцо, мука, молоко и дрожжи - все в мизерном количестве. Кондитер Марина замешивает тесто в вазочке для варенья. Пирог должен испечься за несколько минут.
Коллеги Марины удивились произведению.
Киевская кондитерка приготовила 7-миллиметровый пирог ко Дню повара
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