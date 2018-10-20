цей матеріал доступний українською

Киевская кондитерка приготовила 7-миллиметровый пирог ко Дню повара (видео)

21:55, 20 октября 2018
Общество
5073 0
Пирог приготовили ко Дню повара \ liveinternet.ru

Вязаный ягодный пирог, диаметром семь миллиметров слепили под микроскопом. Присматривалась к рецепту и даже попробовала результат журналистка ТСН.

Яйцо, мука, молоко и дрожжи - все в мизерном количестве. Кондитер Марина замешивает тесто в вазочке для варенья. Пирог должен испечься за несколько минут.

Коллеги Марины удивились произведению.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #кондитеры