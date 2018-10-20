Киевская кондитерка приготовила 7-миллиметровый пирог ко Дню повара (видео)

Самый маленький десерт в истории Украины ко Дню повара приготовила киевская кондитерка.

Пирог, размером с пуговицу. Самый маленький десерт в истории Украины ко Дню повара приготовила киевская кондитерка.

Вязаный ягодный пирог, диаметром семь миллиметров слепили под микроскопом. Присматривалась к рецепту и даже попробовала результат журналистка ТСН.

Яйцо, мука, молоко и дрожжи - все в мизерном количестве. Кондитер Марина замешивает тесто в вазочке для варенья. Пирог должен испечься за несколько минут.

Коллеги Марины удивились произведению.