"Рабыня Изаура" впервые прилетела в Украину (видео)

История про рабыню Изауру нашла небывалый отклик в сердцах зрителей, мелодия из фильма врезалась в память миллионов.

Луселия Сантус, которая исполнила роль рабыни Изауры в первом сериале, который показали в СССР, прибыла в Украину по приглашению телеведущего Дмитрия Комарова.

61-летняя звезда кино из Бразилии собирается посетить семь украинских городов и мечтает побывать в Карпатах, говорится в сюжете ТСН.

Молодая Сантус на экране появилась в пышном платье и играла на пианино, все – от одежды до прически – было объектом для подражания советских женщин.

Первое бразильское "мыло" сняли в 1976 году, а в СССР оно попало еще через десять. История про рабыню Изауру нашла небывалый отклик в сердцах зрителей, мелодия из фильма врезалась в память миллионов, а в советском словаре появилось слово "фазенда" для обозначения дачных угодий.