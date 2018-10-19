Лобода с голым животом и в кожаных брюках пришла на российское шоу (фото)

Артистка надела на съемки кожаные брюки и короткий черный топ с рюшами, открывающий живот.

Опальная украинская певица Светлана Лобода, долгое время выступающая в России, стала гостем популярного российского телешоу "Вечерний Ургант. Фотографией со съемок певица поделилась в своем Instagram. Артистка надела на съемки кожаные брюки и короткий черный топ с рюшами, открывающий живот. Читайте такжеВера Брежнева полностью обнажилась на фото и "взорвала" Instagram Поклонники в комментариях расхвалили фигуру артистки: "Талия нереальная, словно не рожала", "Шикарная, фигура крутая", "Какой пресс!", "Божееее, просто космическая фигура!". Как сообщал УНИАН, снимок Лободы с огромными губами разнесли в Instagram.

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