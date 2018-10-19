Лобода с голым животом и в кожаных брюках пришла на российское шоу (фото)
21:30, 19 октября 2018Общество
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Артистка надела на съемки кожаные брюки и короткий черный топ с рюшами, открывающий живот.
Instagram Светлана Лобода
Опальная украинская певица Светлана Лобода, долгое время выступающая в России, стала гостем популярного российского телешоу "Вечерний Ургант.
Фотографией со съемок певица поделилась в своем Instagram.
Артистка надела на съемки кожаные брюки и короткий черный топ с рюшами, открывающий живот.
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Поклонники в комментариях расхвалили фигуру артистки: "Талия нереальная, словно не рожала", "Шикарная, фигура крутая", "Какой пресс!", "Божееее, просто космическая фигура!".
Как сообщал УНИАН, снимок Лободы с огромными губами разнесли в Instagram.
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