Это сюр: в новом клипе группы Mozgi Потап перевоплотился в женщину (видео)

Новый клип группы Потапа получился по-настоящему психоделическим.

Украинская группа Mozgi презентовала новый клип на песню "Полюбэ".

Ролик, опубликованный на YouTube-канале коллектива Потапа, "напичкан" сюрреалистическими и смешными образами.

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Согласно сюжету клипа, о творчестве Потапа рассказывают на экскурсии в музее. Там же представлена и голограмма певца. Интересно, что в ролике рэпер появляется в женском образе - блондинки в яркой одежде.

Как сообщал УНИАН, 18 октября украинская певица Ани Лорак презентовала песню "Сон". В ее новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст.