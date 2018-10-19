"Попсовый шлак": Ани Лорак в халате раскритиковали за новую песню

Новая песня "Сон" Ани Лорак понравилась не всем, также фанаты раскритиковали образ певицы в халате.

Украинскую певицу Ани Лорак, которая сейчас гастролирует в России, раскритиковали за новую песню "Я видела сон".

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Лорак показала новое фото в банном халате и ювелирных украшениях в Instagram, а под фото фанаты начали делиться впечатлениями от новой песни "Сон" Ани Лорак.

Многим песня понравилась, однако нашлись и критики. "Песня печаль, Каролина( попсовый шлак. Жаль, что настолько талантливый артист поёт такие песни, в которых два слова и музыка примитив", "Вы всегда да просыпаетесь в готовом макияже?", "А как сочетаются халат и ожерелье? "стильно" до безобразия", "Песня ни о чем", "У вас были песни и лучше", - пишут в комментариях.

Ранее Ани Лорак в откровенном платье шокировала сеть.