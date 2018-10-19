Приятельница мужа Ани Лорак прокомментировала слухи о разводе певицы

Знакомая мужа певицы уверена, что Ани Лорак и Мурату удастся сохранить теплые отношения.

Муж певицы Ани Лорак киевский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу признался своим поклонникам, что находится в депрессии.

Причину своего состояния мужчина не пояснил, но вполне вероятно, что отчаяние у него вызвал бракоразводный процесс с артисткой, передает "Собеседник".

О разрыве 13-летних отношений стало известно недавно. Журналисты связались с девушкой из окружения Мурата - Каролиной Колядой - и попытались выяснить, действительно ли муж знаменитой артистки — тусовщик и активный ходок налево, как о нем говорят многие.

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"Его всегда окружали слухи и сплетни по поводу других женщин, но он это никогда не комментировал. Я думаю, именно эти пересуды и мешают его семейной жизни. Мне кажется, что любовь между Ани Лорак и Муратом есть и до сих пор. Настоящие чувства ведь не могут умереть за день, за два, за месяц", - говорит Каролина Коляда.

Девушка, по ее словам, неоднократно видела пару вместе в непринужденной обстановке, без окружения камер и многочисленных журналистов.

"В последний раз я видела пару вместе в марте. Это было в Москве на афтерпати Ани Лорак, посвященном премьере ее нового шоу «Дива». Тогда у них было все прекрасно... Я не хочу комментировать слухи о разводе, так как это их личное дело и в это не нужно лезть посторонним. Когда придет время и кто-то из них захочет дать комментарий, они сделают это сами. По поводу Яны Беляевой (девушка, с которой Мурата недавно вместе сняли на видео — ред.) могу сказать только то, что они знакомы через их общего друга. Не понимаю, почему им приписывают отношения", - добавила Коляда.

Как бы там ни было, знакомая мужа певицы уверена, что Ани Лорак и Мурату удастся сохранить теплые отношения несмотря ни на что, ведь они оба души не чают в их общей дочери — семилетней Софии.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.