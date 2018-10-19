Отец солиста ''Нэнси'' высказался о смерти сына

Солист "Нэнси" Бондаренко умер 18 октября.

Основатель некогда популярной украинской группы "Нэнси" Анатолий Бондаренко высказался о смерти сына-солиста коллектива Сергея.

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В Instagram Анатолий Бондаренко написал, что он не знает, как пережить это горе.

"Как это горе пережить? И научиться, снова, улыбаться! Ушел мой сын, ушел наш друг, сказав нам всем - счастливо оставаться! Спасибо за поддержку и добрые слова Сереже!" - написал отець солиста "Нэнси".

Напомним, о внезапной смерти Сергея Бондаренко стало известно в четверг, 18 октября. Музыкант скончался в 4 утра. Позже стало известно, что причиной смерти музыканта стала внезапно развившаяся болезнь.