цей матеріал доступний українською

Отец солиста ''Нэнси'' высказался о смерти сына

09:59, 19 октября 2018
Общество
2909 0
Бондаренко умер от внезапной болезни / фото instagram.com/anatoliynensi

Читайте такжеПоявились подробности смерти солиста "Нэнси"

В Instagram Анатолий Бондаренко написал, что он не знает, как пережить это горе.

"Как это горе пережить? И научиться, снова, улыбаться! Ушел мой сын, ушел наш друг, сказав нам всем - счастливо оставаться! Спасибо за поддержку и добрые слова Сереже!" - написал отець солиста "Нэнси".

Напомним, о внезапной смерти Сергея Бондаренко стало известно в четверг, 18 октября. Музыкант скончался в 4 утра. Позже стало известно, что причиной смерти музыканта стала внезапно развившаяся болезнь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#певец