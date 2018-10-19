Появились подробности смерти солиста "Нэнси"
09:24, 19 октября 2018Общество
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Солисту "Нэнси" Бондаренко был 31 год.
Бондаренко умер 18 октября / фото sergeynensi / Instagram
Гитарист коллектива "Нэнси" Алексей Цыплаков пояснил, что солист группы Сергей Бондаренко умер "в результате болезни".
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О какой именно болезни идет речь, уточнить он не смог. "В больнице умер. Это было внезапно очень", — сказал он РБК.
Как сообщалось, в 4 утра 18 октября скончался солист и сын основателя украинской группы "Нэнси" Анатолия Бондаренко Сергей.
Ранее в пресс-службе группы "Нэнси" ответили, что смерть Сергея не связана с несчастным случаем, но говорить о причинах не стали.
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