Появились подробности смерти солиста "Нэнси"

Солисту "Нэнси" Бондаренко был 31 год.

Гитарист коллектива "Нэнси" Алексей Цыплаков пояснил, что солист группы Сергей Бондаренко умер "в результате болезни".

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О какой именно болезни идет речь, уточнить он не смог. "В больнице умер. Это было внезапно очень", — сказал он РБК.

Как сообщалось, в 4 утра 18 октября скончался солист и сын основателя украинской группы "Нэнси" Анатолия Бондаренко Сергей.

Ранее в пресс-службе группы "Нэнси" ответили, что смерть Сергея не связана с несчастным случаем, но говорить о причинах не стали.