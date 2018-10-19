Пугачева появилась в дерзком мини (фото)

Пугачева и Галкин улыбаются на фото, они стоят рядом.

Во время съемок программы "Субботний вечер", посвященной юбилею российского художника-модельера Валентина Юдашкина, известная российская и советская певица Алла Пугачева появилась в луке total black.

Читайте такжеМуж Пугачевой озадачил сеть странным фото

Снимок опубликован в фан-странице Примадонны российской эстрады. На нем артистка стоит рядом со своим мужем Максимом Галкиным. Она предстала в мини, обуви на каблуках и с распущенными кудрявыми волосами.

Как сообщал УНИАН, 14 октября российский художник-модельер Валентин Юдашкин отметил 55-летие и 30 лет со дня начала творческой деятельности. В честь этого праздника Алла Пугачева поделилась архивным снимком с ним в своем Instagram.