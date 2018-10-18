"I'll be back": Кличко рассказал, когда "железный Арни" снова приедет в Украину

Мэр Киева отметил, что Шварценеггер впервые был в Украине.

Американский актер Арнольд Шварценеггер пообещал в течение двух-трех месяцев вернуться в Киев.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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"Во-первых, мы много лет дружим. Когда я еще жил в Лос-Анджелесе, он много раз был на боях, поддерживал. Он удивлен, почему я запомнил его фамилию. Еще подростком был большим фанатом Шварценеггера. Затем Шварценеггер стал большим фанатом Кличко, обоих братьев", - сообщил Кличко.

Виталий Кличко рассказал, что Шварценеггер обещал приехать в Киев.

"Сейчас он снимает "Терминатор-6" в Австрии. У него было время. Его пригласили на форум, который проводился в городе Киев. Бизнес-форум. И я очень рад, что много форумов проводится. Моя миссия как мэра – делать все для того, чтобы в городе Киеве как можно больше проводилось спортивных, культурных, бизнес-форумов, чтобы люди приезжали. И такие выдающиеся персоналии как Шварценеггер, как неделю назад прошел боксерский форум в городе Киеве, приехали все известные боксеры мира", - отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что Шварценеггер впервые был в Украине.

"Он прилетел между съемками на несколько часов. Но пообещал вернуться. И я знаю одно. Он "железный Арни" и у него железное слово. Ни разу не было, чтобы он говорил и не выполнил свои обещания. Он пообещал в течение двух-трех месяцев вернуться", - рассказал он.