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"Это ж надо так себя изуродовать!": снимок Лободы с огромными губами разнесли в Instagram

19:03, 17 октября 2018
Общество
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Instagram Светлана Лобода

Фото певица опубликовала в Instagram.

Комментаторы обратили внимание на неестественно большие губы Лободы. По их мнению, губы у певицы "не свои".

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"Аниме! Это ж надо так себя изуродовать", " Что с губами случилось?", "Светлана,что у вас с губами?", "Глаза впали? Или показалось?", "Искусственная. Ничего нет своего",- написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, испугавшая украинцев своим видом певица призналась, что теряла голос из-за ботокса.

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Теги: #Светлана Лобода