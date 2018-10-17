"Это ж надо так себя изуродовать!": снимок Лободы с огромными губами разнесли в Instagram
19:03, 17 октября 2018Общество
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На снимке певица позирует в спущенном с одного плеча пиджаке и с нежным макияжем.
Instagram Светлана Лобода
Светлана Лобода поделилась с поклонниками новым фото. На снимке певица позирует в спущенном с одного плеча пиджаке и с нежным макияжем.
Фото певица опубликовала в Instagram.
Комментаторы обратили внимание на неестественно большие губы Лободы. По их мнению, губы у певицы "не свои".
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"Аниме! Это ж надо так себя изуродовать", " Что с губами случилось?", "Светлана,что у вас с губами?", "Глаза впали? Или показалось?", "Искусственная. Ничего нет своего",- написали подписчики.
Как сообщал УНИАН, испугавшая украинцев своим видом певица призналась, что теряла голос из-за ботокса.
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