"Сочная": Настя Каменских показала пышную грудь

Очередная цель из моего челленджа #obіцяюза100днів, который мы проводим совместно с o.b.®, выполнена. В этот раз напишу вам о #враження и что все мечты осуществимы: я хотела поработать с иностранными авторами – я этого достигла. Я познакомилась с крутыми ребятами с американских студий, на которых работали Britney Spears, Backstreet Boys, Kenny West, JLo, Christina Aguilera. Мне предложили поработать с ними – и вот невероятный результат. Зажигательный трек, который я пою на двух любимых языках. Я съездила в Майами и там презентовала этот хит на мировых каналах! . Была бы эта поездка реальной, если бы я не пообещала себе поработать со всемирноизвестными авторами ? Уверенна, что НЕТ! Я дала обещание себе – я его достигла. Присоединяйтесь и вы ко мне! Участвуйте в нашем челлендже #оbіцяюза100днів ! Решайтесь на большее, надеюсь, мой пример поможет вам поставить перед собой амбициозные цели и вдохновит их достичь. А мы с o.b.® будем дарить вам подарки Детали, условия, правила и розыгрыш подарков на @ob_do_promo_ua . Цель совершить крутую поездку - done✔️

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Oct 16, 2018 at 7:15am PDT